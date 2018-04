Deel dit artikel:











Koningsdag begint droog en zonnig, later kans op regen Piet Paulusma. (Foto: RTV Noord)

Het is weliswaar fris, maar de start van Koningsdag wordt begeleid door zonnestralen. Al vrij snel zal de bewolking toenemen en later op de middag is er kans op regen.

Dat voorspelt Piet Paulusma. In de middag is het volgens de weerman eerst nog een lange tijd droog. Koningsdag kent temperaturen rond de 14 graden en de wind is zwak of matig uit zuid- tot zuidoost. In de avond valt er een beetje regen. Daarna is het droog en 's nachts zijn er buien met temperaturen rond 6 of 7 graden. RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals: - Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

