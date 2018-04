Vrijmarkt in het Noorderplantsoen: 'De favoriete plek van mijn hond'

De vrijmarkt was voorheen op de Ubbo Emmiussingel, van het Emmaplein tot en aan het Hereplein en vice versa. Dit jaar moesten belangstellenden hun kleedjes in het Noorderplantsoen neerleggen.

Zo ook Evelien en Agnes, die er vrijdag al vroeg bij waren. Verslaggever Erik Hogeboom tekende enkele quotes op.

Meer plek

'Leuk en koud', zeggen Evelien en Agnes in koor over hun avontuur. Met de nieuwe plek zijn ze tevreden. 'Er is hier veel meer plek en dat is fijn. We hebben tot nu toe voor zes euro verkocht en dat is al best mooi. Maar we verwachten nog veel meer te verkopen.'

Onhandig

Een ander stel verkoopt kleren en giraffes, maar vooral boeken. Heel veel boeken. Ook zij zijn tevreden met de vrijmarkt in het Noorderplantsoen. 'Het is leuk, maar wel een beetje onhandig', zegt een van hen. 'Voorheen was het altijd voor mijn deur.'

Benieuwd

Andere mensen geven aan de ze zeer benieuwd zijn naar de nieuw locatie. 'Het is even wennen, maar dit is de favoriete plek van mijn hond en die is ook mee. Dus die vindt dit in elk geval fijn.'

