Deel dit artikel:











Zieke prinses Anita moet verstek laten gaan in Groningen Prinses Anita en prins Pieter-Christiaan tijdens Koningsdag in 2017 in Tilburg, (Foto: ANP)

Prinses Anita is afwezig bij de viering van Koningsdag in Groningen. Waarom de 48-jarige echtgenote van prins Pieter-Christiaan verstek moet laten gaan is publiekelijk nog niet bekendgemaakt.

Volgens RTV Noord-verslaggever Robert Pastoor is ze ziek. De Oranjes Koning Willem-Alexander, die 51 jaar is geworden, viert zijn verjaardag in onze stad met zijn vrouw, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, zijn broer prins Constantijn en prinses Laurentien. Ook prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée wonen de viering in Groningen bij. De koninklijke familie begint het stadsbezoek bij de Prinsenhof en legt dan 1180 meter af door de binnenstad, langs de Martinikerk, de Waag en het Academiegebouw. De wandeling eindigt op de Vismarkt met een concert van het Noordpool orkest. RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals: - Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina

Lees ook: - Hét liveblog: de Koning en koniging doen Groningen aan