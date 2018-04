Den Oudsten: 'De veiligheidsmaatregelen zijn erg aangescherpt'

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is deze Koningsdag al vroeg uit de veren. Hij ontvangt zometeen de koninklijke familie in zijn stad. 'We zijn er klaar voor, ik heb uitstekend geslapen vannacht.'

Het is niet voor het eerst dat Den Oudsten de eer heeft de koninklijke familie rond te leiden. In 2002 was hij burgervader in Meppel, toen toenmalig koningin Beatrix daar haar verjaardag vierde.

Veiligheidsmaatregelen

'Vergeleken met toen is er wel wat veranderd. Allereerst natuurlijk de veiligheidsmaatregelen. Die zijn echt wel aangetrokken sindsdien', vertelt Den Oudsten.

'Daarnaast was het toen zo dat er twee plaatsen bezocht werden. Nu is het een centrumplaats waarbij het de bedoeling is dat de omgeving zich ook laat zien.'

Vrouw blijf thuis

Zo drukt volgens de burgemeester koning Willem-Alexander zijn eigen stempel op Koningsdag. 'Hij brengt zijn eigen sfeer en ambiance mee.'

Nog een verschil met Meppel: mevrouw Den Oudsten is er dit keer niet bij. 'Dat is met deze nieuwe stijl ook niet noodzakelijk. En ik ben vandaag natuurlijk gewoon aan het werk', verklaart Den Oudsten.

Martinitoren

Die werkdag begon vanochtend al met een bezoek aan de Martinitoren. 'Dat hoort erbij, met een toost van oranjebitter en het luiden van de klokken.'

Verder bestond de voorbereiding van de burgemeester uit een rondje door de stad en het doornemen van het programma. 'Eigenlijk doe je op zo'n ochtend heel veel onnodige dingen.'

Lees ook:

- Alles over Koningsdag