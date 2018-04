Paas: 'Koningsdag in Groningen is nog net geen doekje voor het bloeden'

De reden dat de koning ertoe besloten heeft om op Koningsdag een bezoek te brengen aan Groningen, heeft te maken met de aardbevingsperikelen in de provincie. 'Het is nog net geen doekje voor het bloeden, maar het heeft er wel mee te maken.'

Dat zegt commissaris van de Koning in de provincie Groningen tegen Radio 1.

Brief gestuurd

'De burgemeester en ik hebben de koning een brief gestuurd, waarin we hebben gezegd: 'Het zou mooi zijn als u bij ons langskomt, we zijn een beetje aan de beurt en er spelen hier ook een paar dingen', bekent Paas. 'Daarbij hebben we de gaswinning wel genoemd, maar hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden weten we niet.'

Op ramkoers

Afgelopen week berichtte RTV Noord dat Groningen en Den Haag op ramkoers liggen als het gaat om de versterkingsoperatie. 'Versterking gaat over de veiligheid van de Groningers. Bij sommige huizen ben je al zover dat je niet meer kunt stoppen, dat zijn er zo'n drieduizend. Over de rest verschillen we nog van mening.'

Lees verder na onderstaande tweet.



Haar gekamd

René Paas is klaar voor de komst van het Koningspaar en de andere Oranjes. 'Ik heb een net pak aan, de koninklijke onderscheiding opgespeld en de haren gekamd.'

Volgens hem is er veel energie gestoken in het maken van een mooi programma. 'Je begint met jongeren die aan sport, techniek en cultuur doen. Dat is hartstikke bruisend en vrolijk. Dan natuur in de Martinikerk, een heel andere sfeer. Dan sla je linksaf onder de toren door en staat de koning midden in het aardbevingsgebied. Het is allemaal zo mooi doordacht.'

Mooie gelegenheid

Paas vervolgt: 'Koningsdag is zo'n mooie gelegenheid om je stad en provincie op zijn mooist te laten zien. Als je wilt dat het helpt, dan help je er graag aan mee. Het is een feit dat steden die dit hebben gehad nog lang veel belangstelling hebben gekregen.'

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals:

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina



Lees ook:

- Hét liveblog: de Koning en koniging doen Groningen aan