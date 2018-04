Koningin en prinses dragen kleding van Belgische ontwerper (update)

Koningin Máxima en prinses Amalia dragen vrijdag tijdens de viering van Koningsdag in Groningen creaties van het Belgische modehuis Natan.

Máxima draagt een jurk met een rode mantel. 'De jurk, halflang met dégradé van rood borduurwerk op huidkleurige tule die nauw aansluit rond het lichaam en onderaan wijd uitlopend is', omschrijft Natan het ontwerp.

'De mantel heeft een reverskraag in de Couture stijl van de jaren 50 in zachte geweven rode wol.'

Prinses Amalia draagt een ensemble bestaande uit een bovenstuk met boothals, korte mouwen en basque in zalmkleurige tinten met etnische motieven. De bijpassende soepelvallende broek heeft wijd uitlopende pijpen in poederkleurige zijde.

Garderobe

Alle drie de dochters hebben voor de viering van Koningsdag in Groningen een kledingstuk uitgekozen uit de garderobe van hun moeder. Zo droeg prinses Amalia (14) een jasje dat Máxima eerder droeg in 2015, 2016 en 2017.

Amalia's zusje Alexia (12) droeg het spijkerjasje dat haar moeder op Koninginnedag in 2004 droeg toen de koninklijke familie eveneens in Groningen op bezoek was en prinses Ariane (11) heeft ook gesnuffeld in haar moeders garderobe droeg een vestje van haar moeder.



