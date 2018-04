Hongerstakers 'Ons laand ons luu' roepen eigen republiek uit

Op het moment dat koning Willem-Alexander en zijn familie beginnen aan hun bezoek aan Groningen, roepen actievoerders in Appingedam de 'Republiek Uniek Groningen' uit. Dat gebeurt vrijdag op het terrein tegenover het Centrum Veilig Wonen.

'We pakken nu een stuk land terug. Dit is een aanzet tot wat we écht willen: zeggenschap over onze grond en onszelf', zegt woordvoerder Inez Witjes. 'Groningen is niet langer wingewest. Niet voor graan, niet voor gas.'



Kabinet

Bij de openingsceremonie van de vrijstaat bij het CVW zijn ongeveer dertig mensen aanwezig. De actievoerders hebben een kabinet samengesteld, met Jan Mulder als president. Onder meer Harm Post, Arjen Lubach, Bert Feringa, Arjen Robben en John Lanting zijn aangewezen als ministers.

Zanger Harry Loco opende de vrijstaat met het protestlied 'Freedom'. Tijdens het optreden werd een vrijheidsvuur ontstoken.



Gedwongen

Hongerstaker Pieter Douma, die bij het CVW actie voert, stak meerder keren carbid af. Douma heeft ondertussen drie weken niet gegeten, maar zegt zich goed en sterk te voelen.

Het inwilligen van zijn eisen, het oplossen van vijf schrijnende gevallen en het predicaat 'koninklijk' van Shell ontnemen, lijkt echter nog geen stap dichterbij.

Douma wilde vrijdag stoppen, maar voelt zich gedwongen door te gaan.

