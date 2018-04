Koning: 'Het is goed om te laten zien wat er in Groningen leeft'

Op de Grote Markt in de stad Groningen werd de koning behalve met het feestgedruis ook geconfronteerd met de aardbevingsproblematiek in de provincie. Hij en de koningin ging in gesprek met diverse gedupeerden.

De koning vroeg onder andere of het gebrek aan empathie voor de problematiek is verbeterd. Het antwoord daarop was 'ja'.

Niets nieuws

'Het is heel goed dat Groningen, niet alleen de stad maar in de provincie Groningen, op deze manier kan laten zien wat er leeft', vervolgde de koning. 'Voor mij is het niets nieuws, maar we zijn ook hier om aan de rest van Nederland te laten zien wat er bij u leeft. Ik weet zeker, ook al is het maar een kort gesprek, dat het bijdraagt aan het gevoel van de rest van Nederland.'

Bezoeken

Aan het eind van het gesprek spraken Willem-Alexander en Máxima af dat zij het aardbevingsgebied ook in de toekomst blijven bezoeken en naar de inwoners zullen luisteren. Dat was als reactie op hun gesprekspartners, die aangaven dat het Koningspaar welkom is om de gesprekken die in de afgelopen jaren al werden gevoerd ook in de toekomst regelmatig voort te zetten.

Zo was Koning Willem-Alexander in september 2017 nog in Groningen, waar hij op universiteitsterrein Zernike met gedupeerden van de aardbevingen in onze provincie sprak. Aan het bezoek was vooraf geen ruchtbaarheid gegeven. Het was destijds de vijfde keer dat de koning sprak met gedupeerden van de aardbevingen.

Feestdag

De koning had nog één laatste boodschap aan zijn gesprekspartners. 'Je kunt zeggen dat het een feestdag is, maar als jullie jarig zijn zit je ook met onzekerheid. Je kunt een niet een dag onzekerheid overslaan omdat het een feestdag is. Het gaat 365 dagen per jaar door.'

