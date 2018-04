Deel dit artikel:











Prins Maurits: 'Goed om verhalen van bevingsgedupeerden te horen' Prins Maurits kijkt naar een optreden (Foto: ANP / Robin Utrecht)

Koningsdag is een feestdag, maar er wordt in Groningen ook stilgestaan bij de aardbevingsproblematiek. 'Het is goed dat er ook op een dag als vandaag aandacht voor is', zegt prins Maurits.

Hij ging in Groningen, net als andere leden van de koninklijke familie, in gesprek met gedupeerden. Individuele verhalen 'Het is heel goed om alle individuele verhalen te horen. Je kan er naar kijken als een algemeen probleem, maar voor al deze mensen is het een individueel probleem. Het gaat ze elke dag aan, elke dag onzekerheid.' Toch is het voor prins Maurits onmogelijk om er iets aan te doen. 'Wij zijn niet de politiek in Nederland. Maar het is goed om er wel bij stil te staan.' Siri Verder vindt de prins het een feestelijke en mooie dag, vertelt hij. 'Gisteren heb ik aan Siri gevraagd: wat wordt het weer in Groningen? 9 tot 12 graden en bereid je voor op regen, kreeg ik te horen. Dat heb ik gedaan, maar het valt gelukkig mee.' Het valt verslaggever Robert Pastoor op dat prins Maurits wat moeilijk loopt. Wat is er aan de hand? 'Niks. We worden allemaal een dagje ouder', wuift de prins het weg.