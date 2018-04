Koningin Máxima: 'Groningen is écht een coole stad!'

'Heel veel dank aan Groningen, écht een coole stad!' Dat zei koningin Máxima vrijdag nadat zij en haar man werden gevraagd wat ze van het bezoek aan Groningen vinden en hoe ze hun eerste vijf jaar als koning en koningin hebben ervaren.

'Het is een fantastische stad, die de problemen niet onder stoelen of banken steekt', aldus Willem-Alexander, doelend op de problematiek van de aardbevingen door de gaswinning. Hij hoopt op erkenning en veiligheid voor de Groningers en zegt dat hij en zijn vrouw erg meeleven met de gedupeerden.

Máxima zei dat de eerste vijf jaar in functie snel voorbij zijn gegaan en 'dat brengt ons zoveel geluk, te weten wat mensen beweegt en ze aan te moedigen.' De koning voegde daar aan toe dat het een 'feest was om die eerste vijf jaar op deze manier' in Groningen af te sluiten.

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals:

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alle informatie op onze Koningsdag-pagina



