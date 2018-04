Deel dit artikel:











Judoka Kim Polling bereikt finale op EK in Israel (update) Judoka Kim Polling (Foto: ANP)

Kim Polling heeft vrijdagmiddag tijdens de Europese titelstrijd in Tel Aviv de finale bereikt. In de halve finale was ze te sterk voor de Britse Gemma Howell.

De Groningse judoka wist eerder op de dag in de klasse tot 70 kilogram de halve finale van het EK te bereiken door landgenote Sanne van Dijke te verslaan. Dat deed Polling met een ippon. Om dit toernooi met een gouden medaille te verlaten, moet er wederom een Britse horde worden genomen. In de finale neemt Polling het namelijk op tegen Sally Conway. Lees ook: - Polling wint bij rentree meteen Grand Prix van Tunis

- Kim Polling maakt gehakt van landgenote en wint Grand Prix