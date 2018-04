Opnieuw vlucht van Eelde naar München geannuleerd (update)

Een vlucht van Nordica op Groningen Airport Eelde heeft opnieuw tot problemen geleid. De vlucht van Eelde naar München werd vrijdag geannuleerd nadat een toestel van Nordica in Kopenhagen een technisch probleem kreeg.

'Helaas moet ik dat nieuws bevestigen. Ook de vlucht van München naar Eelde van vanmiddag vervalt waarschijnlijk', meldt woordvoerster Lizette van Dijken namens het vliegveld..

Vorig weekend vielen er in totaal vier vluchten van Nordica uit op het vliegveld. De maatschappij gaf toen een beschadigd toestel, ziekte en logistieke problemen als oorzaak op.

Van uitstel kwam afstel

De vlucht van vrijdag zou om 10:00 uur vertrekken. Volgens één van de passagiers werd dit in eerste instantie uitgesteld naar 13:15 uur, maar uiteindelijk helemaal geannuleerd.

'Doordat er in Kopenhagen problemen waren, kwam de crew pas veel later in Talinn aan. Daardoor zaten ze al aan hun maximale aantal vlieguren en mochten ze niet verder doorvliegen', zegt Nordica-woordvoerder Toomas Uibo.

Hij biedt zijn excuses aan aan de passagiers, zegt hij. Die zijn gestrand op zowel Eelde als München. 'We staan met vijftig mensen te wachten op een alternatieve vlucht. Dat wordt goed opgepakt hier. Alleen heeft niet iedereen vooraf een mail gekregen over het uitstel en annuleren van de vlucht. Wij wel, maar een aantal mensen wist van niets.'

Oplossing?

Eén van de passagiers meldt dat voor de mensen op doorreis een oplossing is gevonden via Frankfurt. Voor passagiers die alleen naar München zouden gaan, is nog niet bekend hoe het wordt opgelost.

Groningen Airport Eelde verwijst naar Nordica. 'Zij moeten het oplossen. Ik heb contact gehad met de directie van Nordica en er wordt gewerkt aan een oplossing', aldus Bowy Odink van het vliegveld.

