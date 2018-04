Maurits en Marilène terug bij café Soestdijk, de plek waar het allemaal begon

Het was een hartelijke begroeting vrijdag bij café Soestdijk tussen prins Maurits, prinses Marilène en de oude tapploeg uit hun studententijd. Daar hebben de twee royals namelijk gewerkt en sprong de vonk tussen beide over.

Overigens werkten niet alleen Maurits en Marilène als student in Soestdijk, ook prins Bernhard junior was hier werkzaam.

Afschudden

Wanneer de prinsen vroeger dienst hadden, was altijd een tafeltje gereserveerd voor hun beveiligers die er incognito zaten. Tot acht uur 's avonds had elke prins één beveiliger, en na achten waren het er twee per prins. Met behulp van collega's wisten de broers op sommige stap-avonden de beveiligers van zich af te schudden om Stad onveilig te maken.

Aan de muur van het café hangen nog altijd foto's uit die tijd. De groep kon het niet laten om vrijdag op Koningsdag een nieuw kiekje te schieten voor het café. Die zal er binnenkort waarschijnlijk bij komen te hangen.

Reünie

Een van hun vroegere Soestdijk-collega's gaf na de korte ontmoeting te kennen dat het echtpaar net als vroeger 'warm, spontaan en heel toegankelijk' was. 'Ik denk dat ze op een onverwacht moment nog wel terugkomen. We hebben hier een fantastische tijd met elkaar gehad en hebben de afspraak gemaakt om dit over een jaar of vijf weer te doen.'

Veiligheid

Voor het hoge bezoek vrijdag had uitbater Van Aalderen zijn buitenbar afgebroken, zodat er genoeg ruimte is voor een borrel op de stoep. 'Vanwege het veiligheidsbeleid blijft de Koninklijke familie waarschijnlijk buiten, maar iedereen die even binnen wil kijken is natuurlijk van harte welkom,' zei Van Aalderen eerder al. Dat laatste hebben ze niet gedaan.

Voordat de prins en prinses hun tocht door de stad vervolgden, heeft de oude tapploeg het tweetal nog een werkshirt van destijds aangeboden:

