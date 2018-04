'Weekendje Robben' gaat de mist in: 'We hadden ons er zo op verheugd'

'Het valt heel erg tegen allemaal. We hadden ons zo verheugd op een leuk weekend.' Jan Dijkman uit Bedum en zijn twintigjarige zoon wilden naar München, om Arjen Robben te zien voetballen. Maar ze zijn gestrand op Eelde.

De Nordica-vlucht waarmee ze vrijdagochtend om 10:00 uur naar Zuid-Duitsland zouden vliegen was aanvankelijk vertraagd, maar werd uiteindelijk helemaal geannuleerd.

'Via een hele omweg waren we aan kaarten gekomen voor een wedstrijd van Bayern, via tegenstander Eintracht Frankfurt', treurt Dijkman.

'Totaal geen vertrouwen meer in'

De wedstrijd Bayern München-Eintracht Frankfurt begint zaterdagmiddag om half vier. Dijkman rekent er niet op dat hij en zijn zoon dat nog halen. Ze gaan eerst maar weer terug naar huis, naar Bedum.

'Er zou morgenochtend nog een vlucht zijn, maar daar is totaal geen vertrouwen meer in.'

'Wij zijn de enigen die hier nu nog staan'

Een aantal passagiers die ook gedupeerd zijn door het annuleren van de vlucht kon worden overgeboekt op een toestel vanaf Schiphol zijn met een bus naar de luchthaven vertrokken, Dijkman en zijn zoon hoorden niet tot de gelukkigen.

'Wij zijn de enigen die hier nu nog staan.'

