Gemeente: '40.000 bezoekers tijdens geslaagde Koningsdag'

De gemeente Groningen noemt het bezoek van de koninklijke familie en het vieren van Koningsdag in de stad een 'fantastisch feest'. Volgens de gemeente bezochten 40.000 mensen de binnenstad.

Vooraf had de gemeente ingeschat dat circa 60.000 tot 80.000 bezoekers naar Groningen zouden komen, gerekend over de hele dag.

Alle voorzorgsmaatregelen hebben er toe geleid dat deze vijfde Koningsdag in de boeken gaat als een vreedzame. Er zijn volgens de gemeente 'geen ernstige incidenten of noemenswaardige demonstraties geweest'.

Handen schudden

De koninklijke familie nam ruimschoots de tijd om de bezoekers langs de route de hand te schudden en hier en daar een praatje aan te knopen. Daardoor liep het reguliere programma ongeveer een half uur uit.

Burgemeester Den Oudsten liet na het rondleiden van de koninklijke familie weten trots te zijn stad en de provincie. 'Dit is mijn Groningen; een veilig en fantastisch feest geven voor duizenden mensen en koninklijke gasten. Ik bedank iedereen die met enorme inzet bijgedragen heeft.'

'Jullie dóen het gewoon'

Koning Willem-Alexander had in zijn afsluitende dankwoord louter lovende woorden over voor Groningen. 'Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover, jullie dóen het gewoon en daarom gaat er niks maar dan ook niks boven Groningen! Hartelijk bedankt', besloot hij.

