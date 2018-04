René Paas: 'Het is echt een prachtig feest'

Commissaris van de Koning René Paas was vol lof over de wijze waarop Groningen het bezoek van de koninklijke familie vierde. 'Ik vond het fantastisch.'

'We hebben Groningen laten zien op een manier waarvan wij wisten dat het kon en die iedereen geboeid heeft', zegt Paas voor de microfoon van Radio Noord.

'We hebben Groningen laten zien door de ogen van Groningers. Zo hebben we de koning langs wetenschap en techniek en de energie van de toekomst gevoerd, maar ook langs de ellende van de energiewinning van nu', vervolgt Paas, doelend op de problemen rond de gaswinning.

'Goed in staat feest te vieren'

'We hebben de sociale stad laten zien, het studentikoze Groningen, maar we hebben vooral laten zien dat we heel goed in staat zijn om een mooi feest te vieren.'

'Je leeft hier heel lang naartoe'

'Je leeft hier heel lang naartoe. Feesten worden er meestal niet leuker op als je er lang over vergaderd en hier is héél lang over vergaderd. Maar het is echt een prachtig feest.'

