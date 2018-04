Deel dit artikel:











Koningsdag in Westerkwartier uitbundig gevierd n Grijpskerk begint Koningsdag traditiegetrouw met de aubade bij het verzorgingscentrum. (Foto: Jan Been/RTV Noord) De rommelmarkt in Grijpskerk kon op het nodige publiek rekenen. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Waar de feestelijkheden rond Koningsdag zich vooral concentreerden in de stad Groningen, werd ook daarbuiten uitbundig feest gevierd. Zo was in het Westerkwartier in vrijwel elk dorp wel iets te beleven.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

In Pieterzijl staat de autocross al jaren op het programma op Koningsdag. Het tweedaagse evenement trekt altijd duizenden bezoekers. 'Pieterzijl heeft een geweldige baan', zegt organisator Mark van Asselt. 'De coureurs komen hier graag, het zijn er deze keer zo'n 250. En er wordt hier echt hard gereden. Op de rechte stukken tikken de rijders de 210 kilometer per uur wel aan.' Traditie in Grijpskerk In het nabijgelegen Grijpskerk begint Koningsdag traditiegetrouw met de aubade bij verzorgingscentrum De Wierde. Het Wilhelmus wordt gespeeld en de driekleur met oranje wimpel wordt in top gehesen. Wethouder Fred Stol nam namens de gemeente Zuidhorn de aubade af. Motorcross Ook op circuit Trimunt wordt op Koningsdag een traditie in stand gehouden met de jaarlijkse motorcross. Op Trimunt wordt al sinds 1946 geracet en de Koningsdagcross is het hoogtepunt van het jaar. 'De rijders komen uit het hele land en er staan deze keer ook buitenlandse coureurs aan de start', vertelt ?secretaris Wietze Westerhuis van de organiserende Motorclub Marum. 'Ze weten ons te vinden en kennen onze traditie.'