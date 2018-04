Deel dit artikel:











Zeefuik en FC Groningen praten over definitieve overgang Zeefuik in duel met zijn oud-ploeggenoot Kluivert (Foto: JK Beeld)

Nu speelt hij nog op huurbasis voor FC Groningen, maar de kans is groot dat Deyovaisio Zeefuik volgend seizoen definitief van de Trots van het Noorden is. De verdediger en de FC zijn momenteel in onderhandeling.

'Het klopt dat FC Groningen mij een voorstel heeft gedaan', zegt Zeefuik na afloop van de donderdagtraining tegen RTV Noord. Op de vraag of het een goed voorstel is antwoordt de rechtsback lachend. 'Daar moet ik natuurlijk nu niet op antwoorden, maar de intentie is er zeker om eruit te komen.' 'Ik speel alles, dat is wat ik graag wil' Zeefuik is sinds zijn komst afgelopen winter op huurbasis van Ajax onomstreden de eerste rechtsback. 'Ik speel alles. Dat is wat ik graag wil en het bevalt mij hier prima. Dus ik zie mij zeker blijven.' Groningen en Ajax zijn afgelopen januari een optie tot eerste koop overeengekomen, maar het lijkt erop dat de FC niet wil wachten totdat zich een andere club bij de Amsterdammers meldt. Op dit moment is Zeefuik dus eigendom van Ajax en daarom heeft Groningen ook eerst toestemming aan de Amsterdammers gevraagd om de onderhandelingen te mogen starten. 'Net een huurhuis' 'Het is net een huurhuis. Daar kun je toch ook niet zomaar een muur weghalen zonder te overleggen', zegt manager technische zaken Ron Jans. Of de beide clubs al een transfersom zijn overeengekomen wil Jans niet zeggen. Lees ook: - Van Nieff op de bank in zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen