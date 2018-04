Joop Gall sprak met FC Groningen, maar krijgt geen rol

Hij had het graag gewild, maar Joop Gall wordt geen assistent bij FC Groningen. De club en de voormalig FC-speler spraken kort geleden met elkaar maar Groningen maakt andere keuzes.

'Danny Buijs heeft tegen mij gezegd dat hij mij graag als extra assistent erbij wil hebben,' zegt Joop Gall tegenover RTV Noord.

De twee kennen elkaar goed van hun gezamenlijke tijd bij FC Groningen (Gall als assistent en Buijs als speler) en waren eveneens buren in Muntendam.

'Dan houdt het natuurlijk op'

'Daaropvolgend heb ik een gesprek met Groningen gehad, maar al snel werd duidelijk dat de club geen rol voor mij zag weggelegd en dan houdt het natuurlijk op,' vervolgt Gall.

'Financiële afweging'

'Ik ken Joop heel erg goed en toen Danny mij vertelde graag een extra assistent toe te willen voegen zijn we inderdaad in gesprek gegaan,' zegt manager technische zaken Ron Jans.

'Maar als club zijnde hebben we goed nagedacht en uiteindelijk hebben we besloten dat er geen extra assistent bij komt. Waarom niet? Het was een financiële afweging.'

Hulp van jeugdtrainers

Jans zegt verder dat de club anders ook graag een jeugdtrainer had willen doorschuiven, maar dat gaat dus niet gebeuren.

'Incidenteel zal er een jeugdtrainer bij het eerste te zien zijn. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld linietrainingen, maar niet structureel', zegt Jans.

Lees ook:

- Gall moet Pelikaan S naar eerste klasse loodsen