Komen de prinsessen in Groningen studeren?

De koninklijke familie in Stad (Foto: ANP)

Gaf commissaris van de Koning René Paas stiekem een koninklijke primeur weg voor de microfoon van Radio Noord? 'Ik sluit niet uit dat hier gewoon prinsessen komen studeren', liet hij zich ontvallen.

Paas zei dat, toen hij nog eens terugblikte op de loftuitingen die de Oranjes over hadden voor de stad Groningen. 'Er gaat helemaal niets boven Groningen', zei koning Willem-Alexander. En koningin Máxima sprak van 'een coole stad'.

'Een onverdachte bron'

'Het is een onverdachte bron. Als de koning en koningin, die toch wel wat moois gewend zijn, zich uitputten in complimenten over wat ze hier aantreffen...', zegt Paas trots.

'Je zag ook hoezeer ze het hier naar hun zin hadden. Dit is een geweldige stad.'

Vooral in Leiden

Als één of meerdere van de drie prinsessen, Amalia, Alexia en Ariana, later inderdaad voor Groningen kiezen om te studeren, is dat een breuk met het verleden.

Tot nu toe gingen de leden van het Koninklijk Huis meestal studeren in Leiden. Koning Willem-Alexander deed dat, net als zijn broer Constantijn. De in 2013 overleden prins Friso studeerde in Delft.

Een aantal andere leden van de koninklijke familie studeerde wel in Stad. Zoals prins Maurits, die er zelfs de latere prinses Marilène ontmoette. En ook prinses Laurentien studeerde in Groningen.

