'Het Noorden kan een voortrekkersrol opeisen in de strijd tegen cybercriminelen'

De politie in Noord-Nederland zoekt de samenwerking met ICT-bedrijven en -organisaties in de strijd tegen cybercrime.

Dat zegt topman Ronald Zwarter van de politie Noord-Nederland tegen Samenwerking Noord, een netwerkorganisatie voor IT-bedrijven in het Noorden.

Zwarter stelt dat het lastig is om op regionaal niveau in actie te komen tegen cybercrime 'en voldoende kennis en expertise te organiseren om snel en effectief op te kunnen treden'.

'Samen stappen maken'

'Vandaar dat we de samenwerking zoeken met de ICT-sector en kenniscentra in het Noorden. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin samen echt stappen kunnen maken. Er is hier gigantisch veel ICT-kennis voorhanden die voor allerlei toepassingen bruikbaar is, ook voor de opsporing, voorkoming en bestrijding van digitale dreigingen.'

'Als we al die kennis kunnen bundelen, kunnen we in het Noorden echt een voortrekkersrol opeisen in de strijd tegen cybercriminelen.'

OM-medewerkers op cursus

Het probleem van cybercrime, zoals digitale oplichting en afpersing, komt steeds meer op de kaart te staan. Zo maakte het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vorige maand bekend dat het medewerkers op cursus stuurt, om hun kennis over cybercrime en de wetsartikelen die erop van toepassing zijn bij te spijkeren.

'Er moet echt vernieuwing plaatsvinden'

En toenmalig hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland Jan Eland hield in mei vorig jaar tegen RTV Noord een pleidooi voor meer geld van het kabinet, om onder meer cybercrime aan te pakken.

'Traditionele opsporingsmiddelen doen er niet meer toe, er moet echt vernieuwing plaatsvinden. Daar lopen we nu keihard tegenaan'. zei hij toen.

