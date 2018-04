Dankwoord koning valt in goede aarde: 'Groningers zijn gehoord, daar gaat het om'

Scherphuis: 'Een dankwoord was een goede keus, want een speech kan afstandelijk overkomen.' (Foto: RTV Noord)

De toespraak waarmee koning Willem-Alexander het koninklijke bezoek aan Groningen afsloot, maakte indruk. Marjolien Scherphuis spreekt van een 'goed dankwoord'. En zij kan het weten, want ze schrijft vaak speeches voor bewindslieden.

Scherphuis vertelt dat de afsluitende boodschap van de koning eigenlijk geen speech was. 'Meer een dankwoord. En dat was een goede keus, want een speech kan afstandelijk overkomen.'

Juiste woordenkeuze

Ze roemt de juiste woordenkeuze van de koning. 'Hij sprak binnen twee zinnen al de taal van de stad. Door bijvoorbeeld Stad en Ommeland te noemen, laat de koning zien dat hij weet waarover hij het heeft.'

Ook het aardbevingsdossier kwam ter sprake in het dankwoord. Scherphuis: 'Daarmee geeft hij de inwoners van de provincie erkenning. Zoiets even aanhalen betekent iets voor deze mensen.'

Een goede speech is volgens haar kort. 'Voor dit dankwoord heeft de koning natuurlijk wel hulp gehad, maar hij deed alles uit zijn hoofd en dat maakte het authentiek. Een stralende Máxima ernaast is onderdeel van het totaalplaatje.'

'Minder zwaaien'

Scherphuis vond het een goed dankwoord en toevoegingen waren dan ook overbodig als het aan haar lag. Ze had nog wel een advies aan Willem-Alexander.

'Tijdens een speech moet hij iets minder bewegen met zijn handen. Zwaaien mag, maar niet tijdens de speech. Maar de Groningers zijn vandaag gehoord door de koning, daar draait het om.'

