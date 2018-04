Polling: 'Niet de mooiste EK-titel, wel het hardste voor gewerkt'

Voor judoka Kim Polling uit Zevenhuizen kwam haar vierde Europese titel niet als een grote verrassing. 'Ik ging er al vanuit dat ik zou winnen, daarom was ik ook niet zo uitgelaten.'

Dat zei Polling in de Israelische stad Tel Aviv tegen de NOS. 'Ik ben heel blij met mijn vierde titel, maar het is natuurlijk niet iets nieuws voor mij.'



'Ouderwets hard gevochten'

Polling was in 2013, 2014 en 2015 ook al de beste van Europa in de klasse tot 70 kilogram. Ze raakte haar titel in 2016 kwijt en ontbrak vorig jaar vanwege blessureleed op de EK. Nu was ze weer de beste.

'Ik heb ouderwets hard moeten vechten. Ik kwam hier maar met één doel en dat was goud. Ik leg mezelf veel druk op, maar ik heb het goed gedaan. Twee keer won ik in de 'golden score', dat is me nooit eerder gelukt.'

Zowel in de halve finale als in de eindstrijd versloeg Polling haar Britse opponente in de extra tijd.

'Binnen vijf minuten is leuker'

'Nee, dat was niet mijn mooiste Europese titel. Ik ben twee keer binnen vijf minuten kampioen geworden, dat is leuker hoor. Maar ik ben wel heel trots op hoe ik het heb gedaan. Voor deze titel heb ik het hardste moeten werken.'

