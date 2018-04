Terug in de geschiedenis in joodse huizen

Ruim 160 plekken in het land waar een deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zich afspeelde, zijn de komende week te bezoeken. Ze maken deel uit van het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet.

Open Joodse Huizen begon zeven jaar geleden in Amsterdam. Inmiddels hebben veel andere plaatsen zich bij het initiatief aangesloten, waaronder ook Appingedam, Groningen en Winschoten.



In woonkamers, klaslokalen, cafés en op zolders worden verhalen verteld over het verzet en het joodse leven tijdens de oorlog.

De huidige bewoners stellen getuigen of nazaten zo in de gelegenheid terug te blikken op het toenmalige leven. Er is dit jaar extra aandacht voor sport tijdens de oorlog en het verzet.

