'Hallo politie, ik zit vast in een dixi' (update)

De politie Groningen kreeg vanochtend een opmerkelijke melding: 'Hallo politie, ik zit in een dixi en om mij heen staan ook allemaal dixi's.'

Dit gebeurde om 06:30. De jongeman is volgens de politie gevonden op een terrein van een bedrijf buiten de stad. Daar stonden allemaal vrachtwagens geladen met dixi's. Volgens de politie was de jongeman in slaap gevallen op de dixi.

Er moest een heftruck aan de pas komen om de man te bevrijden. Er moest namelijk ruimte gecreëerd worden om hem te bevrijden. De man maakt het naar alle omstandigheden goed.