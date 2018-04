Deel dit artikel:











Miljoen minder kijkers NOS-uitzending Koningsdag (Foto: ANP)

Rond de twee miljoen mensen hebben vrijdag gekeken naar de NOS-uitzending over het bezoek van de koning en zijn familie in Groningen op televisie. Dat is bijna een miljoen minder kijkers dan vorig jaar. Toen keken iets meer dan drie miljoen mensen naar het bezoek aan Tilburg.

Het live uitgezonden verslag op NPO 1 was wel het bestbekeken programma van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De samenvatting van het koninklijke bezoek dat 's avonds op televisie werd uitgezonden trok 1.178.000 kijkers. Koningsdag 2018 Zijn 51ste verjaardag vierde koning Willem-Alexander afgelopen vrijdag in de stad Groningen. Zeker veertigduizend mensen waren hierbij aanwezig. Volgens de koning ging er 'niets boven Groningen'. Koningin Máxima vond Groningen een coole stad. Lees ook: - Handig: kijk Koningsdag terug in minder dan drie minuten

