Barricade Oude Boteringestraat werkte iets te goed

Tijdens Koningsdag waren in de Groningse Binnenstad diverse barricades geplaatst, vanwege de veiligheid. Na de festiviteiten werden de wegen weer opengesteld en werden deze zogenaamde roadblocks weggehaald. Maar dat ging niet helemaal goed.

In de Oude Boteringestraat kregen de beveiligers de slagboom van de blokkade niet open. Ook de brandweer kreeg de slagboom in eerste instantie niet open. Volgens ooggetuigen was dit tegen een uur of één 's nachts.

Inmiddels is de slagboom weer open en kan het verkeer weer over de weg.

Lees ook:

- Deze barricades moeten de Groningse binnenstad veilighouden