Marktkooplui: 'We troffen een heel groot podium aan'

Voor de marktkooplui begon de dag vroeg. De markt moest weer worden opgebouwd, maar dit keer was het anders dan normaal. Het grote podium van Koningsdag stond namelijk nog op de plek van diverse marktkramen.

'Het leek wel of ik één grote marktkraam zag', zegt Dick van der Tuin lachend. Hij kon met zijn groente - en fruitkraam nog wel op zijn eigen plek staan. Alleen zijn auto moest hij op een andere plek parkeren.

Nieuw plekje

'Het podium staat in de weg. Dat is vervelend, want we kunnen niet op ons eigen plekje staan', zegt Jeffrey Buning. Hij heeft een fruitkraam en staat hiermee nu op de weg. Buning hoopt dat de klanten zijn nieuwe plekje kunnen vinden.

Goed geregeld

'We troffen een heel groot podium aan', zegt André Smit van de viskraam. Volgens Smit waren de mannen hard aan het werk om het podium af te breken. 'Ze hadden het zweet op de kop staan.'

Smit vond het niet erg dat het podium er nog stond. Volgens hem was alles goed geregeld en kon hij gewoon op tijd de markt oprijden. Hij had geen last van de roadblocks. 'Het is prima georganiseerd. Je ziet hier en daar wel rommeltjes in de stad, maar dat is logisch.'

