Bevrijder dixi-verstekeling: 'Hij zei bedankt'

Folkert Takens van Kuil Banden Engelbert kreeg vanochtend een opmerkelijk telefoontje. 'Ik kreeg te horen dat iemand vast in een dixi zat en of wij hem eruit konden halen.'

Toen Takens aankwam op het bedrijventerrein in Engelbert was de politie er al. Zij hadden de jongen gelokaliseerd door het gebruik van de sirenes. De jongen kon geen kant op, want naast dat hij omringd werd door meerdere dixi's, was de trailer van de vrachtwagen ook dicht.

Nuchter en blij

Met de heftruck heeft Takens verschillende dixi's eruit gehaald, zodat de jongen uit zijn dixi kon. 'En daar stond hij. Hij was behoorlijk nuchter en blij. Ik kreeg een hand en een lach. Daarna zei hij bedankt.'

De jongen heeft de hele nacht in een volle dixi gezeten. 'Als hij geen mobiel had gehad, dan had hij wel een probleem gehad.' Anders was de jongen pas maandag bevrijd, want dan gaan de dixi's naar Heerenveen.

Koffie

'We hebben goed gelachen en de jongen kon er ook om lachen. Hij was goed uitgeslapen', zegt Takens. De bevrijder wilde de jongen nog een kop koffie aanbieden, maar de politie wilde de jongen naar huis brengen. 'Het is gelukkig goed afgelopen.'

Niets gemerkt

De dixi's moesten vanochtend snel worden opgeruimd vanwege de markt. De chauffeur die de toiletten op de vrachtwagen geladen heeft, had niets in de gaten. 'Met een heftruck voel je niet echt een verschil.'

