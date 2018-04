Helpt Leek de 7-jarige Silke aan een rolstoelbus?

Het hele centrum van Leek is zaterdag bezig om geld in te zamelen voor de 7-jarige Silke de Jong. Het meisje heeft een motorische lichamelijke achterstand en zit in een rolstoel.

Voor de ouders wordt het lichamelijk steeds zwaarder en daarom helpt het dorp mee om een rolstoelbus te kunnen kopen.

Winkels in Leek

Via Facebook werd het team van Expeditie Grunnen getipt op de actie 'Silke on the move'. 'Vijfentwintig ondernemers en winkels zetten zich in voor Silke, echt fantastisch', vertelt organisator Sieger Zoutman.

'Winkels verkopen oorbellen, kleding, koekjes, noem het maar op. Hiervan gaat de helft of soms het hele bedrag naar dit goede doel. Wij staan hier nu broodjes te verkopen en het is ongelofelijk om te zien hoeveel mensen doneren.'

30 kilo

Een kwartier later komt moeder Yvonne van Minnen met Silke in een de auto aangereden. Yvonne haalt de rolstoel uit de kofferbak en zet hem in elkaar. 'Elke keer moet ik hier 30 kilo in tillen, waardoor mijn rug steeds meer kapot gaat', vertelt ze. 'Ik vind het zo fijn dat veel mensen zich inzetten voor ons.'

27.000 euro

'Het probleem is dat de ziekte niet is gediagnostiseerd', vertelt Zoutman. 'Daardoor krijgen ze de aanpassing in de bus wel vergoed, maar de bus zelf niet. 'Ons streefbedrag is 27.000 euro', voegt Yvonne toe. 'Hiervan kunnen we de bus kopen en het onderhoud doen.'

Veiling

Aan het einde van de dag vindt er een veiling plaats en wordt er bekend gemaakt hoeveel euro er is opgehaald voor Silke en haar rolstoelbus.