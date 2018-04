Expeditie Grunnen steekt handen uit mouwen op Hand en Creadag

De dag na Koningsdag. Hoe staat het ervoor met de stad? Het team van Expeditie Grunnen neemt een kijkje op de Vismarkt.

Ruim honderd exposanten zijn aanwezig tijdens de Hand en Creadagen in Martiniplaza. Presentator Derk Bosscher kreeg les in het versieren van cupcakes en het schilderen met een strijkijzer. Een gezellige knutselbeurs voor creatievelingen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Helpt Leek de 7-jarige Silke aan een rolstoelbus?

- Kasteelhouder in Leek

- Verrassing op verjaardag van 96-jarige Gerrit in Marum

- Veulen geboren in Leek

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!