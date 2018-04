Wervelende Breij draait VVOG met vier goals dol

Breij, derde van links met de oranje schoenen, knalt al in de eerste minuut de 1-0 binnen (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Michael Breij schiet uit een strafschop de 5-0 tegen de touwen, keeper Koornberg is kansloos (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen VVOG overtuigend met 5-0 gewonnen. Grote man aan de kant van de Groningers was Michael Breij. 'De goals gingen er belachelijk snel in,' lachte de aanvoerder van de FC.

Hij scoorde binnen een dik kwartier een loepzuivere hattrick en zette zijn totaal in deze wedstrijd op vier door na de pauze nog een penalty te benutten. Breij werd na een uur gewisseld, hij maakt morgen deel uit van de eerste selectie die het opneemt tegen Excelsior.

Zwak verweer

De groen-witten hadden weinig moeite met het zwakke verweer van de gasten uit Harderwijk en het duel was na zeventien minuten gespeeld. Al in de eerste minuut sneed een scherpe aanval van de thuisploeg moeiteloos door de defensie van VVOG en kon Breij voor de eerste keer afdrukken.

Bal in de bovenhoek

De ploeg van coach Alfons Arts bleef er bovenop zitten en verdubbelde na precies een kwartier spelen de score. Opnieuw was het Breij die aan het einde stond van een vlotte aanval. De aanvoerder schoot de bal prachtig in de bovenhoek.

Pleit beslecht

Twee minuten later was het weer raak. Na een mooie combinatie liet opnieuw Breij VVOG-doelman Frans Koornberg kansloos. Toen Tim Freriks vijf minuten voor de pauze de 4-0 liet aantekenen uit een kopbal was het pleit definitief beslecht.

Smetje

Vlak na de onderbreking kreeg FC Groningern onder 23 een strafschop die door Breij feilloos werd benut. Smetje op de wedstrijd was het uitvallen van linksback Kolbeinn Finnsson aan de kant van de thuisploeg. Hij kwam twintig minuten voor tijd helemaal verkeerd terecht op zijn rug na een duel en moest met een brancard van het veld gedragen worden.

Ziekenhuis

De Ijslander is na afloop van de wedstrijd voor de zekerheid met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij verder onderzocht.

