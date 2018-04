Judoka Henk Grol pakt brons op EK

Henk Grol uit Veendam heeft zijn eerste optreden in de klasse boven 100 kilogram op het EK afgesloten met een bronzen plak. De drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram verzekerde zich van een plak met winst op Goeram Toesjisjvili uit Georgië.

Grol maakte een sterke indruk in de zwaarste gewichtsklasse. In de kwartfinale verspeelde hij echter een voorsprong op de Tsjech Lukas Krpalek, de olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram.

Grol nam in zijn eerste optreden in de herkansing de Pool Maciej Sarniacki in een houdgreep en smeerde vervolgens Toesjisjvili drie straffen aan.

