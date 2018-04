Deel dit artikel:











Arts ook volgend seizoen trainer van FC Groningen onder 23? Alfons Arts (Foto: JK Beeld)

Het is nog niet zeker of Alfons Arts ook komend seizoen trainer is van Jong FC Groningen. Er ligt een 2-jarig contract klaar voor Arts, maar hij is er nog niet uit met de club. Beide partijen geven wel aan de intentie te hebben er met elkaar uit te komen.

Teleurstelling Arts ging na de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVOG op de kwestie in. 'Ik ben met de club in onderhandeling,' aldus de coach. 'We hebben de intentie om er samen uit te komen, maar ik ben teleurgesteld dat dit nog niet gelukt is.' Derde seizoen De trainer van het elftal onder 23 jaar is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Groningen. Dit seizoen beleefden talenten als Amir Absalem, Tom van de Looi, Ludovit Reis, Michael Breij en Lars Kramer onder zijn leiding hun doorbraak en debuut in het eerste elftal. Duidelijkheid Technisch manager van FC Groningen Ron Jans bevestigd dat hij met Arts in onderhandeling is over een nieuw contract en dat beide partijen hopen met elkaar tot overeenstemming te komen. 'Voor volgend weekend verwacht ik duidelijkheid,' zegt Jans. 'Dan willen we alle jeugdtrainers met hun bijbehorende teams voor komend seizoen presenteren.'