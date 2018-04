Lycurgus-coach Taaij: 'Zondag is het eindelijk zo ver'

De volleyballers van Abiant Lycurgus kunnen zondagmiddag in MartiniPlaza de derde landstitel op rij pakken. Dan moeten de Groningers winnen van Orion uit Doetinchem. En het lijkt er op dat er behoorlijk wat publiek op af gaat komen.

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, begint al te glimmen al hem naar de wedstrijd van zondag gevraagd wordt. 'Dit zijn de mooiste wedstrijden van het jaar, dus daar kijken we al heel lang naar uit. Morgen is het eindelijk zo ver.'

'Zin in'

Middenman Dennis Borst vult aan. 'We zijn er klaar voor, we hebben goed getraind deze week, we hebben weer goede analyses gemaakt naar aanleiding van de vorige wedstrijd, dus we hebben er zin in.'

Drieduizend

Een extra reden om er zin in te hebben, is het vooruitzicht dat er behoorlijk wat publiek naar MartiniPlaza zal komen. 'Nou, ik denk dat we nu bijna tegen de drieduizend aanzitten. Als we dat halen, dan zou dat heel mooi zijn', aldus Borst.

Werkgroep

Bij de eerste finalewedstrijd in het Alfa-college Sportcentrum waren slechts vierhonderd toeschouwers. Om meer teleurstelling te voorkomen, voegde Borst zich bij de werkgroep, die als doel heeft om toeschouwers naar MartiniPlaza te halen.

Bellen en mailen

'Ik kreeg er lucht van dat Arjan Taaij Anne Buunk en Evelien Pinkster had benaderd. Toen dacht ik: wat kan ik daaraan bijdragen? Ik wil ook voor een vol MartiniPlaza spelen. Ik ben net als de rest gaan bellen, gaan mailen, mensen enthousiasmeren. En dat is gelukt volgens mij', laat Borst weten.

'Een groot compliment aan de groep die dat gedaan heeft', voegt Taaij daaraan toe.

Live

De wedstrijd begint zondagmiddag om 14.00 uur en is live te volgen op Radio Noord en via een liveblog op onze website.

