Donar vernedert New Heroes in laatste competitieduel

Donar heeft de reguliere competitie afgesloten met een verpletterende 48-93 overwinning op New Heroes Den Bosch. In de Maaspoort waren de Groningers veel te sterk voor de zwak spelende tegenstander.

Begin play-offs

Op dinsdag 8 mei begint Donar nu in eigen huis aan de halve finale van de play-offs met een best-of-seven serie tegen de winnaar van het duel tussen New Heroes en Rotterdam.

Geen tweede plek

Voor Den Bosch stond de tweede plaats nog op het spel, maar de ploeg maakte geen moment de indruk hierin te geloven. Zo scoorden de Bosschenaren in het eerste kwart slechts vijf punten. Door deze nederlaag keldert New Heroes naar de vierde plek op de ranglijst en komt hierdoor in de play-offs uit tegen Rotterdam.

Voorsprong

Donar liep bij rust al uit naar een 18-46 voorsprong. In de tweede helft kwam deze leidende positie geen moment meer in gevaar. Topscorer aan de kant van de Groningers was Arvin Slagter met achttien punten, Drago Pasalic was goed voor zetien punten. Voorafgaand aan dit duel was de ploeg van coach Erik Braal al zeker van de eerste plaats in de competitie.

