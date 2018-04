'In september duidelijkheid over versterkingsadvies'

De ruim 3000 aardbevingsgedupeerden die voorlopig geen versterkingsadvies voor hun woning krijgen, worden uiterlijk in september bijgepraat door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Dat staat in een brief, die de gedupeerden zaterdag van de NCG kregen.

Effecten stopzetten gaswinning

Wiebes wil eerst laten onderzoeken welke effecten het stopzetten van de gaswinning heeft op de veiligheid. Daar moet het versterkingsadvies dan op worden aangepast. De minister verwacht de resultaten hiervan voor de zomer.

Afgelopen week werd duidelijk dat dit betekent dat ruim 3000 gedupeerden langer op een versterkingsadvies moeten wachten.

Het gaat om 1588 huizen in Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer waar wel een versterkingsadvies voor is, maar waarvan het advies nog niet is gedeeld met de bewoners. Verder zijn er nog 1581 huizen die wel zijn geïnspecteerd, maar nog geen advies hebben.

Opmerkelijk

In de brief van de NCG staat verder dat de 'minister, provincie en gemeenten willen wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het versterkingsprogramma kan doorgaan'.

Dat is opmerkelijk, want ingewijden meldden eerder aan RTV Noord dat deze pas op de plaats de uitdrukkelijke wens van de minister is. Provincie en gemeenten zijn het hier niet mee eens, zij willen dat de eerdergenoemde huizen hoe dan ook worden versterkt.

Ook de mensen die al wel een versterkingsadvies hebben gehad, kregen zaterdag een brief van de NCG. Daarin staat dat de versterking van deze woningen doorgaat.

