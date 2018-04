'Wij hebben niet goed gecontroleerd en dat hadden we wel moeten doen'

'Door mijn Facebook-oproep ben ik met de jongen in contact gekomen', zegt Robbert Kuil van Peter Kuil Reinigingsservice. Hij heeft de dixi-jongen gevonden doordat één van de vrienden van de man hem getagd had.

Zaterdag plaatste Kuil een oproep op Facebook. Hij wil namens het bedrijf excuses aanbieden aan de jongen. 'Hij is door ons per ongeluk mee op transport gegaan.' Nu de jongen gevonden is, gaat de excuses ook echt plaatsvinden. 'Hij reageerde positief en vond het leuk.'

Handig is het niet om in slaap te vallen op een dixi. Volgens Kuil heeft de jongen laten weten dat hij er goed van af is gekomen. 'We hebben niet goed gecontroleerd of de dixi's leeg waren en dat hadden we wel moeten doen. Hij kon er gelukkig om lachen, dus wij ook.'

Hoe de jongen in slaap kon vallen op dixi is nog onbekend. 'Hij heeft geen verklaring gegeven waarom hij in slaap is gevallen. Dus dat laten we in het midden.'

Volgende week dinsdag gaat Kuil zijn excuses aanbieden. Over de locatie zijn ze nog in overleg. 'Ik denk dat we hem gaan ophalen, ook vanwege het cadeau.' Wat het cadeau is, blijft nog geheim. Onze verslaggever Steven Radersma stelde een wekker voor. 'Ja goed plan.'

