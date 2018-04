Lycurgus lijdt onverwachte nederlaag en moet wachten op landstitel

De volleyballers van Abiant Lycurgus leden zondagmiddag een onverwachte nederlaag, waarmee zij de landstitel zondag niet binnen konden halen.

De Groningers verloren de derde wedstrijd in de finale van Orion uit Doetinchem met 2-3. Daarmee staat de stand in de best-of-five serie op 2-1 in het voordeel van Lycurgus. De vierde wedstrijd is volgende week zaterdag in Doetichem. Mocht Orion die ook winnen, dan valt de beslissing een dag later in Martiniplaza.

In 2016 en 2017 pakte Lycurgus de landstitel ten koste van Orion. Daarvoor was Landstede uit Zwolle onder coach Redbad Strikwerda, nu coach van Orion, drie keer op rij de sterkste van Nederland.

Publiek

Het kampioensduel trok ruim drieduizend toeschouwers. Dat was een enorme vooruitgang ten opzichte van de eerste finalewedstrijd in het Alfa-college Sportcentrum, waar slechts vierhonderd mensen bij aanwezig waren.

'Redbad is dit genoeg?'

De werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat MartiniPlaza zondagmiddag goed gevuld was, had nog een spandoek gemaakt met een ludieke tekst gericht aan de coach van Orion: 'Redbad is dit genoeg?' De tekst verwijst naar de kritiek die Strikwerda na het eerste duel had op de magere opkomst in Groningen.

