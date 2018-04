Definitief: Pekela heeft een nieuwe coalitie

De puntjes zijn op de 'i' gezet, Pekela heeft een nieuwe coalitie. SP, Samen voor Pekela (SvP) en de Partij van de Arbeid (PvdA) staan de komende vier jaar aan het roer in de gemeente Pekela.

Dinsdagochtend presenteren de drie partijen het coalitie-akkoord.

Grootste partijen

De SP is de grootste partij in Pekela en leidde de coalitie-onderhandelingen. Bij de verkiezingen kreeg de linkse partij vier zetels. Samen voor Pekela volgde met drie zetels en de PvdA kreeg twee zetels toegewezen. Samen zijn het de drie grootste partijen.

'In het akkoord staan sociale samenhang, herwaardering van vakwerk en zeggenschap voor inwoners centraal', aldus de partijen.

Wethouders

Eerder was al bekend dat SP-wethouder Hennie Hemmes interesse heeft in bepaalde portefeuilles die de afgelopen jaren in handen waren van Jaap van Mannekes, wethouder van Samen voor Pekela.

De gemeente Pekela krijgt drie fulltime wethouders. Hemmes voor de SP en Van Mannekes namens Samen voor Pekela. De wethouder van de PvdA is nog niet bekend.

