Van Nieff neemt na 14 jaar afscheid van FC Groningen

Yoëll van Nieff neemt zondag afscheid van het FC Groningen-publiek. De Stadjer vertrekt deze zomer na 14 jaar transfervrij. Vrijdagochtend net na elven traint de eerste selectie in het stadion. Van Nieff groet een handjevol supporters om zich vervolgens om te draaien naar het veld.

Laatste keer

'Nu je weet dat dit een van de laatste keren is, kijk je toch wel een paar keer extra goed om je heen,' zegt Van Nieff na afloop van de training.



Ermee bezig

'Ik ben er wel een tijdje mee bezig. Je praat er natuurlijk over met familie en vrienden. Ik heb 14 jaar bij de club gezeten en dan komt zo'n laatste thuiswedstrijd er aan en dat is een heel dubbel gevoel. Ik probeer er enorm van te genieten, maar het is ook super jammer dat je hier voor het laatst bent.'



Plaats op de bank

Van Nieff moet genoegen nemen met een plaats op de bank. 'Stiekem had ik er wel op gehoopt. Het ideale scenario was natuurlijk een basisplaats en dat ik ergens in de tweede helft eruit wordt gehaald, maar dat is dus helaas niet zo. Nu hoop ik dat ik mag invallen.'



Invalbeurt

Trainer Ernest Faber kan Van Nieff geruststellen: 'Natuurlijk, een jongen van de club met zo'n staat van dienst moet je zoiets gunnen en daarom gaat hij zeker invallen.'



Zonder club

Van Nieff zit straks zonder club en moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Zelf weet hij ook nog niet waar zijn toekomst ligt. 'Ik sta open voor alles, maar het moet wel een club zijn waar ik mij goed bij voel en die bij me past. Buitenland of Nederland? Ik sta open voor alles. Het gevoel moet goed zijn.'



Afscheid

De club neemt zondagmiddag niet alleen afscheid van Yoëll van Nieff, maar ook van verdediger Kasper Larsen, assistent-trainer Marcel Groninger en trainer Ernest Faber.



Gesprek met Go Ahead

Groninger heeft een tijdje geleden een gesprek gehad met Go Ahead Eagles, maar daar wordt John Stegeman de nieuwe hoofdtrainer. Groninger hoopt nog op een club in het betaalde voetbal. Voorlopig hoeft een amateurclub zich niet te melden, want hij wil in het profvoetbal werkzaam blijven.



Faber naar NAC?

Faber daarentegen wordt de laatste weken steeds vaker met NAC Breda in verband gebracht. Bij de Brabanders is Hans Smulders de technisch directeur. De twee kennen elkaar goed van hun gezamenlijke tijd bij zowel PSV en FC Eindhoven.



Niet gesproken

'Ik heb regelmatig contact met Hans, maar wij hebben absoluut niet gesproken over een functie bij NAC en er staat ook niet een dergelijk gesprek gepland,' aldus Faber.

