'Vandaag houden we een zwembaddag'

De meivakantie is net begonnen en ondanks dat de regen met bakken uit de lucht valt zondagmiddag, hebben ze het op de camping in Wedderveer enorm naar de zin. 'Vandaag houden we gewoon een zwembaddag', zegt commercieel manager Carine Fluttert.

Potje bier

Het team van het programma Expeditie Grunnen rijdt het campingterrein van Wedderbergen op. 'Waarom moet dat net als ik een potje bier heb?' roept Pieter Dijk als de cameraman op hem afloopt.

Hij leunt lachend achterover en vertelt dat hij het nu prima vindt op de camping. 'Lekker rustig aan doen, sport kijken. Ik ben een horecaman en heb het altijd druk. Hier kom ik tot rust.'

Voor het eerst kamperen

In de tent er tegenover zitten Peter en Debby Feijer uit Hengelo een kopje koffie te drinken. 'Bevalt het kamperen?' vraagt presentator Derk Bosscher. 'Zeker', antwoordt Peter. 'Dit is onze eerste keer in Groningen en de eerste keer dat we kamperen.'

'Het weer zit niet mee, maar het heeft wel wat. De kinderen vinden het heel leuk om hier te spelen en te knutselen', voegt Debby er aan toe. 'We wilden de gezelligheid opzoeken en dat is gelukt. We zijn helemaal om.

Mooi weer

'Ondanks dit slechte weer spelen de kinderen gewoon buiten. Het maakt hen niet uit', vertelt Fluffert. 'Volgende week wordt het mooier weer, dan leeft het hier nóg meer.'