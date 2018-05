Bedum en Winsum mogen bedrijventerrein uitbreiden

Bedum en Winsum hebben groen licht gekregen om hun bedrijventerreinen uit te breiden. In beide gemeenten waren geen kavels meer voor nieuwe bedrijven.

Het probleem is onder de aandacht gebracht in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. Daarin praten de provincies Drenthe en Groningen met diverse gemeenten over economische ontwikkelingen.

Goedkeuring

'Het is gehonoreerd dat wij mogen uitbreiden', zegt burgemeester Erica van Lente. En dat was ook wel nodig omdat er wel vraag naar extra ruimte is volgens haar. 'Er komt een extra strook vast te zitten aan ons bestaande bedrijventerrein aan het Boterdiep'.

Winsum wil graag naast Het Aanleg uitbreiden. Daar liggen op dit moment nog de sportvelden van voetbalvereniging Winsum, waar voorheen VIBOA speelde. Dat terrein komt straks vrij als het nieuwe sportpark Winsum West is gerealiseerd. De plek kan dan als bedrijventerrein worden ingericht.

Lees ook:

- Bedum laat inwoners meepraten over poedertoren en uitbreiding zuivelfabriek

- Bedumer industrieterrein is uitverkocht