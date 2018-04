Rondje Groningen: de scheids krijgt geel

Een verse week, vijf verse Rondje Groningens. Te beginnen met vandaag. Over snackende uitsupporters, een liedje uit De Kwis en een gele kaart voor een Groningse scheids.

1) Graffiti met een foutje

In de Oosterparkwijk kan je er amper omheen.

2) We gooien hem er gewoon nog eens in

Nog één keer lachen om de lachende 'kippenboer' in Expeditie Grunnen? Ach ja, waarom niet. We kwamen hem hier toevallig tegen in de ronduit populaire YouTube-video Best News Bloopers 2017.

3) Dierenambulance heeft een droger nodig

Misschien om in het hondenweer verzopen katten te drogen?

4) Famke Louise: een Mercedes op je 19de

Famke Louise. YouTube-fenomeen met 54 miljoen views, een Mercedes op haar negentiende en tegenwoordig ook Top 40-bestormer. DvhN vond het tijd voor een interview met de Hoogezandse.

5) Kennis bijspijkeren

Met deze tweet van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

6) Snackende uitsupporters

Als supporter van Excelsior had je zondag geen fijne middag. De FC overklaste de Rotterdammers. Schrale troost, er viel wat te snacken.

7) Yoëll bedankt!

Na twee assists gisteren tegen Excelsior en in totaal 92 officiële wedstrijden nam FC Groningen gisteren afscheid van Yoëll van Nieff. FC Groningen geniet nog even na - en wij denken nog even aan die ene pegel bij Jong FC.

8) Er hangt iets sombers in de lucht

Dreigend onheil ziet er zo uit door de lens van Marc Bats. Hij maakte deze foto in de Carel Coenraadpolder.

9) De Kwis zingt Groningse onderwerpen aan elkaar

In de allerlaatste De Kwis krijgt Paul de Leeuw in de Spannende Toon twee Groningse onderwerpen voor zijn kiezen: de Harener herindeling en de Wiebes. De heren zingen de thema's daarna weer fraai aan elkaar - vanaf minuut 27.

10) Wanneer gaat 'de nieuwe V&D' nou open?

Dit gaat spannend worden. 'De Grote Roltrap', zoals de verzamelde pop-up stores in het oude V&D-pand heten, zou morgen zijn deuren openen. Maar tegenover Sikkom zijn de eerste inzittenden minder optimistisch: 'Woensdag is het af.'

11) Schwalbe, scheids!

Normaal gesproken deelt de Groningse scheidsrechter Jochem Kamphuis zelf gele kaarten uit. Zondag waren de rollen omgedraaid en kreeg hij geel van Vitesse-speler Navarone Foor. De reden? Een regelrechte fopduik.

12) Bier en blubber...

... zijn geen goede combinatie, blijkt maar weer eens. Roy, op bezoek bij de Autocross Masters in Pieterzijl, is het levende bewijs.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kiek moar eem!