'De Grote Roltrap' opent dinsdag in het pand van de V&D

Voor het eerst in maanden kan je vanaf dinsdag weer winkelen in het oude pand van V&D aan de Grote Markt in Groningen. Het is dan wel een heel andere winkel geworden.

Tienduizend vierkante meter

Na het vertrek van V&D opvolger Topshelf is het nu de beurt aan Ralph Steenbergen.

De Groningse ondernemer begint een tijdelijk 'pop-up-warenhuis', waarin plaats is voor tientallen Groningse winkeliers. Steenbergen heeft de beschikking over 10.000 vierkante meter vloeroppervlakte.

Steenbergen zette eerder The Big Building op, een 'broedplaats voor ondernemers' in het voormalige postsorteercentrum bij Hoofdstation Groningen. Dat pand staat vanaf morgen leeg - precies de dag waarop De Grote Roltrap opent.

Skopje

Het afgelopen weekend werd er hard gewerkt om het pand klaar te maken voor de opening. Op de begane grond verrijst, vlak naast de ingang, een tijdelijke bar met meubilair gemaakt van afval- en steigerhout.

De afgelopen dagen is er gezwoegd om de meubels op tijd af te krijgen. Eén van de pronkstukken is de oude bar uit de roemruchte discotheek Skopje in Harkstede. De naam van de bar: 'Wat 'n Boudel'.

Onder de eerste huurders van het pand bevinden zich een autodealer die ook elektrische fietsen gaat verkopen, een slager, en een onderneming die ondergoed maakt van oude overhemden. Zowel de medewerkers van Wat 'n Boudel als ondergoedmaker Van Hulley zaten eerder in The Big Building.

Charme

Het pand is afgelopen zaterdag nog behoorlijk leeg, terwijl dinsdag de opening is. 'Sommige mensen zullen dinsdag misschien net niet halen, maar dat is de charme van dit winkelcentrum', zegt Steenbergen optimistisch. 'Iedere keer komt er weer iets nieuws bij en dat is voor de mensen leuk om te zien.'

Steenbergen kan het pand voor maximaal 2 jaar huren. 'Bij gebleken succes gaan we natuurlijk heel erg hard ons best doen om langer door te gaan.'

Lees ook:

- Nieuwe pop-up mall in oud V&D-pand heet De Grote Roltrap

- 'Tijdelijke winkels in oude pand van V&D'

- Topshelf blijft langer open