Expeditie Grunnen gaat 'even kieken'

'Even kieken' stond er op een bordje in de tuin van Jan-Dirk Rop in Nieuwe Pekela. Het pijltje wees naar een schuurtje. Presentator Derk Bosscher mocht de deur openen en trof daar wat moois.

Geen landstitel voor de volleyballers van Abiant Lycurgus. Het team van Expeditie Grunnen dacht het programma feestelijk af te sluiten, maar ze verloren in het Martiniplaza van Orion uit Doetinchem.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Darttoernooi in Veendam

- Halve hond in de tuin in Borgercompagnie

- Regen op de camping in Wedderveer

- Kerkgangers in Nieuwe Pekela

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!