'Geweldig resultaat, weinig tegenstand vandaag en mooie afsluiter'

'Prima uitgespeeld en overwinning naar ons toe getrokken, Excelsior zat er geen moment in en zowaar een doelpuntenfestijn.' De leden van het supporterspanel van FC Groningen waren blij met de 4-0 zege van hun favorieten tegen het zwakke Excelsior. Eindcijfer: 7,8.

Geweldig resultaat

De aftrap wordt gegeven door Kevin van der Laan. 'Oké, degelijke wedstrijd, maar geweldig resultaat. Eigenlijk zat Excelsior er geen moment in. Doan en Zeefuik weer de beste spelers. Breij viel ook lekker in, kan nog wel wat worden. Cijfer voor vandaag een 8,5, voor het seizoen een magere 7,' besluit van der Laan.

Weinig tegengas

Dat de gasten weinig tot geen tegengas konden bieden viel ook Kris Groenewold op. 'Weinig tegenstand vandaag. Prima uitgespeeld en overwinning naar ons toe getrokken. Eerste helft was de eindpass er telkens net niet, na wat ovestapjes was die eindpass er wonder boven wonder wel.'

Groningen effectief

'Groningen was effectief en had de tweede helft alle ruimte. Een wedstrijd om des keizers baard, waarin de thuisploeg vrij spel had. Een 8, voor met name de publiekswissels,' aldus Groenewold.

Prachtig afscheid Van Nieff

'Mooie afsluiter!,' opent Jasper Kelder enthousiast. 'De wedstrijd begon wat tam en Excelsior was zeker niet best, maar het werd zowaar nog een doelpuntenfestijn en er viel genoeg lol te beleven aan de tussenstanden. Prachtig ook hoe dit zich tot zo'n mooi afscheid voor Van Nieff ontpopte, het is hem zeer gegund. Ik geef de pot een 8,' zegt Kelder.

Prima wedstrijd

Ook Ronald Varwijk had een prima wedstrijd gezien. 'Vooral een goed resultaat. Twee keer twee goals achter elkaar, mooi voor Van Nieff met zijn twee assists. Mooie sfeer in het stadion en een mooie afsluiting van dit seizoen in onze mooie Borg. Teamcijfer: 7.'

Goede afsluiting

Tot slot een samenvatting van Sil Piek. 'Een prima afsluiting van een kleurloos seizoen,' opent hij kernachtig. 'Faber heeft er te weinig lijn in gekregen, maar als we dit seizoen elke wedstrijd zo efficiënt met onze kansen waren omgesprongen hadden we een stuk hoger gestaan.'

Vlam in de pan

'Hopelijk met Danny Buijs volgend seizoen vaker de vlam in de pan, de Groene Hel moet weer een onneembare vesting worden. Ik hoop dat ook Zeefuik vastgelegd kan worden. Voor vandaag een 7.5 als eindcijfer,' analyseert Piek.

