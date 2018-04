Arrestatieteam doet inval na meldingen over bedreiging met vuurwapen; geen personen aangetroffen

Deel dit artikel:











Een aantal straten in Paddepoel in de stad Groningen was zondagmiddag afgezet door agenten met kogelwerende vesten. Agenten van arrestatie-eenheid Dienst Speciale Interventies (DSI) deden een inval, maar troffen niemand aan.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een bedreiging, mogelijk met een vuurwapen. 'Dan nemen wij geen risico en doen wij kogelwerende vesten aan', zegt de woordvoerder. De politie probeerde in contact te komen met degene die de bedreigingen heeft geuit. Een politieagent zei tegen verslaggever Jeroen Berkenbosch: 'Meneer wilt u even ergens dekking zoeken. Het kan namelijk spannend worden. En u heeft niet een kogelwerende vest aan.' Rond zeven uur in de avond deed een arrestatieteam een inval in een woning. Hierbij werden geen personen aangetroffen. De politie gaat verder met het onderzoek.