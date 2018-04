Deel dit artikel:











Be Quick na rust geveld door UNA-speler Van de Gevel Thomas Careman miste in de eerste helft een kans namens Be Quick archief (Foto: JK Beeld)

Na een degelijke eerste helft, met een 0-0 tussenstand, had Be Quick nog zicht op een punt of meer in Zeelst. Dit was na negentig minuten helemaal anders en stond er een 5-0 nederlaag op het scorebord tegen UNA.

Mart van de Gevel scoorde vier goals namens de thuisploeg. Gelijk opgaand In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, de Groningers kregen kansen via Thomas Careman en Martijn Delger maar het vizier stond niet op scherp. UNA raakte de lat. Mis Na de onderbreking ging het helemaal mis voor de gasten. In de 48e minuut verschalkte Mart van de Gevel met een lob de doelman van Be Quick Robert Smit. Vijf minuten later verdubbelde opnieuw Van de Gevel de score in het voordeel van UNA. Hattrick Een miscommunicatie tussen Twan Nieboer en doelman Smit stelde Van de Gevel in staat om zijn hattrick aan te laten tekenen. Een kwartier voor tijd maakte Tom Scheepers de 4-0. De verdediging van de withemden kreeg maar geen vat op Van de Gevel die vijf minuten voor tijd zijn vierde treffer van de middag scoorde en de eindstand bepaalde op 5-0. Stand Be Quick blijft zeventiende in de derde divisie met 26 punten uit 30 duels. Met nog vier duels op het programma is de achterstand op de veilige veertiende plek opgelopen tot vijf punten.