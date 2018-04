Deel dit artikel:











Orion-coach Strikwerda: 'Groningen bedankt! Volgende week 4,5 duizend mensen' Ludiek spandoek bij het duel tussen Lycurgus en Orion (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke) Orion-coach Redbad Strikwerda (Foto: JK Beeld)

De coach van volleybalclub Orion, Redbad Strikwerda, beleefde een mooie middag in MartiniPlaza. Hij zag zijn ploeg winnen van Lycurgus in de finaleserie, waardoor er nog hoop is op de landstitel in Doetinchem. Na afloop was hij ook lovend over de Groningse fans.

'Er was veel volk op de vloer, dus ze hebben geluisterd naar mijn oproep van twee weken geleden. Dus Groningen bedankt dat jullie er waren! Volgende week zondag 4,5 duizend mensen, dan zijn we met z'n allen helemaal tevreden,' zo begint de coach van Orion zijn verhaal bij RTV Noord. "Redbad is dit genoeg?" De werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat MartiniPlaza zondagmiddag goed gevuld was, had nog een spandoek gemaakt met een ludieke tekst gericht aan de coach van Orion: "Redbad is dit genoeg?" De tekst verwijst naar de kritiek die Strikwerda na het eerste duel had op de magere opkomst in Groningen. 'Voor vandaag genoeg' 'Ik voel me vereerd. En voor vandaag was het genoeg', was het antwoord van Strikwerda. 'Maar we willen altijd hoger, beter en verder, dus het zou mooi zijn als er volgende week nog meer mensen komen. Dan is het aan ons om er voor te zorgen dat er ook een vijfde wedstrijd komt', voegt hij daaraan toe. 'Paar biertjes weggetikt' Dat Orion de wedstrijd zondagmiddag won, was volgens Strikwerda mede vanwege de goede voorbereiding. 'Die boys zijn gisteravond met elkaar naar Groningen gegaan. Ze hebben bij de Four Roses gegeten ofzo, en misschien bij de Drie Gezusters een paar biertjes weggetikt, en ze stonden er lekker voor vandaag. Dus ik heb ze gevraagd om volgende week meer van dat soort grappen uit te halen', besluit Strikwerda zijn verhaal.